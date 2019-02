Erster Schritt gegen den „Doku-Wahn“

Schlankere Strukturen: Für den Unterricht werden zudem weitere Lehrer benötigt. Foto: picture alliance/Daniel Karmann/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Erleichtert über das Entlastungspaket ihres Kultusministers ist Annette Ovelgönne-Jansen, weil zum ersten Mal seit Jahren der „Doku-Wahn“ im Schulalltag eingedämmt wird. „Der bürokratische Aufwand rechtfertigt den Nutzen nicht“, sagte die Oberstudiendirektorin am Donnerstag auf Nachfrage. Der Chemiedidaktiker Prof. Marco Beeken mahnt, die Abordnung von Lehrern an fremde Schulen dürfe „kein Dauerzustand“ bleiben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.