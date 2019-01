Lkw-Kontrollen: Polizei meldet erhebliche Verstöße

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mab). Bei einer kreisübergreifenden Kontrolle des Güter- und Personenverkehrs sind am Dienstag teils schwerwiegende Verstöße festgestellt worden. Das hat die Polizeidirektion Oldenburg am Mittwoch mitgeteilt. 22 Beamte waren im Einsatz: Sie kontrollierten 82 Fahrzeuge. In 17 Fällen endete die Fahrt – erst mussten die Mängel beseitigt werden.



Ein 19-Jähriger aus den Niederlanden war auf der B213 in Richtung Autobahn unterwegs. Der mit Kartoffeln beladene Transporter war mit über 45 Tonnen zu schwer. Außerdem gab es technische Mängel an der Auspuffanlage. Erst nach einer Reparatur und dem Abladen von fünf Tonnen Kartoffeln durfte es weitergehen. Wenig später stoppte die Polizei einen 38-Jährigen aus Lastrup. Der Anhänger seines Ackerschleppers ist seit über 10 Jahren nicht mehr zugelassen. Schlimmer noch: Die Luftdruckbremsanlage war überhaupt nicht angeschlossen, sodass der Anhänger ungebremst gezogen wurde. Beamte aus Vechta stoppten einen 37-Jährigen aus Löningen: Sein Schweinetransport wurde um mehr als zehn Prozent überladen. Die Polizei erwischte wenig später einen gleichaltrigen Fahrer aus Friesoythe, der ebenfalls Schweine transportierte. Er besitzt seit eineinhalb Jahren keine Berufskraftfahrerqualifizierung – und auch hier war der Transport um mehr als zehn Prozent überladen.



Die wohn brenzligste Situation erlebten die Beamten auf der B69: Dort fiel ein Lkw nicht nur durch dichtes Auffahren auf – er drosselte außerdem plötzlich die Geschwindigkeit. Eine Beamtin konnte sehen, wie der Fahrer am Steuer Zettel und Stift in den Händen hielt und hektisch Notizen machte. Es stellte sich heraus: Er füllte während der Fahrt seinen Arbeitszeitnachweis aus. Das hätte er vor Fahrtantritt erledigen müssen. Obendrein machte er dabei auch noch falsche Angaben. Gegen die Fahrer und ihre Unternehmen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.