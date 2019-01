Ackerland zum Teil teurer als Gewerbeflächen

Symbolfoto: dpa

Von Julius Höffmann



Landkreis Cloppenburg. Die Experten-Erkenntnis überrascht auch nicht den Laien: Insgesamt steigen die Grundstückswerte im Landkreis Cloppenburg weiter an. Dazu gehören Bauplätze (plus sechs Prozent) genauso wie landwirtschaftliche Flächen, die nach zwei stagnierenden Jahren in 2018 um 7,5 Prozent teurer geworden sind. Für landwirtschaftliche Flächen ermittelten die Fachleute einen durchschnittlichen Kaufpreis zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter. Damit kostet Ackerland vielerorts mehr als das Dreifache im Vergleich zu 2005. Felder werden von Nicht-Landwirten als Geldanlage gekauft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.