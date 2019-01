Jugendliche sollen Brückenbauer sein

Beim Weltjugendtag: Raphael Olberding aus Cloppenburg, Rainer Kenkel aus Nikolausdorf, Weihbischof Wilfried Theising, Maria Meyer aus Vechta, BDKJ-Präses Holger Ungruhe und Benedikt Feldhaus vom Offizialat Vechta (von links). Foto Maximiliane Decker

Oldenburger Münsterland (mt). Weltjugendtag in Panama: Knapp einhundert Jugendliche aus dem Bistum Münster, unter ihnen zehn aus dem Oldenburger Land, haben vor Ort unter anderem auch Wilfried Theising getroffen. Der Vechtaer Weihbischof war als einziger Vertreter der Münsteraner Bistumsleitung für einige Tage vor Ort.



„Unsere Jugendlichen sind zuerst in unserem Partnerbistum Tula gewesen und haben dort interessante Tage in der Begegnung erlebt. Dann haben wir uns hier in Panama getroffen", so Theising. Er sein zum ersten Mal bei einem Weltjugendtag und auch für ihn sei das aufregend und neu.