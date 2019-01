Bagger bewegen 20000 Kubikmeter Sand

Erschließung im neuen Vreeser Baugebiet „Tannenbrink“ hat begonnen

Sorgen für ein „neues Zuhause“: Mitglieder des Vreeser Gemeinderates besuchten die Baustelle „Tannenbrink“. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Vrees. Im neuen Vreeser Baugebiet „Tannenbrink" haben die Erschließungsarbeiten begonnen. Derzeit gleicht die beauftragte Baufirma den Höhenunterschied zur Straße aus. „20000 Kubikmeter Sand werden bewegt", berichtete ein sichtlich zufriedener Bürgermeister Heribert Kleene am vergangenen Freitag. Praktisch für die Planer: Den Sand bekommen sie direkt um die Ecke, denn zurzeit wird in Vrees auch ein neues Regenrückhaltebecken ausgebaggert.