Feinstaub: Erkrankungen entstehen vor Ort

Umweltbundesamt sieht Landwirtschaft nicht als Hauptquelle für Probleme in städtischen Ballungsräumen

Gülle direkt eingearbeitet: Durch Maßnahmen wie diese können Landwirte den Ammoniakausstoß effektiv senken. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Dessau. Ist die Landwirtschaft für einen Großteil des Feinstaubs in Deutschland verantwortlich? Eine Studie des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie, über die das ARD-Magazin „Monitor" vergangene Woche berichtete, legt dies nahe. Der Deutsche Bauernverband widersprach umgehend. Alles wie immer also? So einfach ist es nicht, erklärt Dr. Marcel Langner vom Umweltbundesamt.