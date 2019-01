Gastfreundschaft und Herzlichkeit erlebt

Junge Pilger: Der Cloppenburger Raphael Olberding (vorne) ist mit der deutschen Gruppe unterwegs. Foto: Feldhaus

Mexico/Kreis Cloppenburg (mt). So eine Gastfreundschaft und Herzlichkeit haben die jungen Pilger aus Südoldenburg selten erlebt. Die Gruppe besuchte im Vorfeld des Weltjugendtages das nördlich von Mexiko-Stadt gelegene Partnerbistum Tula. Mit dabei waren zehn Teilnehmer aus Cloppenburg, Nikolausdorf, Damme, Lohne, Vechta und Wilhelmshaven.



Am Anfang fiel es den Teilnehmern noch durchaus schwer, mit jedem Tag aber wurden die sprachlichen Barrieren und kulturellen Unterschiede weniger wichtig. Der Cloppenburger Raphael Olberding hatte mit der Sprache weniger Probleme. „Es gibt selbst in einer so kurzen Zeit viele schöne Momente und großartige Erlebnisse“, sagt Olberding. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.