Arbeit boomt im Kreis Cloppenburg

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Positiv, aber mit regionalen Unterschieden, hat sich der niedersächsische Arbeitsmarkt im Jahr 2017 entwickelt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landesamtes für Statistik (LSN) hervor.



Wie die Statistiker mitteilen, gab es in 42 der 45 niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte eine positive Entwicklung. Dabei war der Zuwachs in den Kreisen Cloppenburg und Lüchow-Dannenberg mit jeweils 3,8 Prozent sowie in der kreisfreien Stadt Braunschweig und im Landkreis Harburg mit jeweils 3,5 Prozent am stärksten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.