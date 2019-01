Gastarbeiter bauten an der Kleinbahn mit

Bahnhof mit Mansardendach: So sah es noch 1961 in der Bahnstrecke in Daren aus. Die Lok „Cloppenburg“ rangiert hier mit Personen- und Güterwagen. Foto: Buch Kenning/Kindermann

Von Andreas Kathe



Oldenburger Münsterland. „Ein Stück echter Eisenbahnromantik“ erlebte der Bahn-Enthusiast Reinhardt Todt, als er 1957 und 1960 mit der Kleinbahn Cloppenburg – Vechta fuhr. Auf der offenen Plattform des Waggons fand der Reisende ein Schild: „Bitte nicht in den Wagen spucken“. Die Dampflok mit dem Namen „Vechta“ schnaufte vorneweg, denn sie war schon über 50 Jahr alt.



In der Tat hatte die Bahnlinie damals ihre besten Jahre hinter sich – auch wenn der begeisterte Todt damals meinte: Mit dem „bescheidenen Personal und Fahrzeugbestand fährt die Bahn gewinnbringend, so kann es noch über Jahre weitergehen." Was er nicht wusste: Das Ende war nah.

