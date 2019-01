Landräte einig: Die Weichen sind gestellt

Region der Chancen und Möglichkeiten: Die Landräte Johann Wimberg (Cloppenburg, rechts) und Herbert Winkel (Vechta) liefern Argumente für das Oldenburger Münsterland. Foto: Kühn

Oldenburger Münsterland (mt). Der Verbund Oldenburger Münsterland wird auch im neuen Jahr seine Bemühungen fortsetzen, Renommee und Bekanntheit der Region zu steigern. „So können wir mit unserem Regionalmarketing den wirtschaftlichen Erfolg unserer Unternehmen unterstützen“, erklärt OM-Präsident Landrat Johann Wimberg.



Zugleich kündigt er an, dass man sich 2019 noch intensiver als bislang um die Herausforderung des Fachkräftemangels kümmern werde. Schlüsselprojekt hierfür ist ein neues Jobportal für das Oldenburger Münsterland, das von den Landkreisen entwickelt wurde. Ziel sei es nach wie vor, dass sich qualifizierte Arbeitskräfte langfristig in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg niederlassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.