54 Verstöße in 112 Wohnungen gefunden

Symbolfoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cappeln/Emstek. 54 Verstöße gegen baurechtliche und hygienische Bestimmungen hat der Landkreis Cloppenburg bei der Überprüfung von 112 Wohnungen rumänischer Schlachtarbeiter 2018 in den Gemeinden Cappeln und Emstek entdeckt. Dabei häuften sich die Mängel in einigen Unterkünften.



Wie die Behörde am Donnerstagabend im Kreistag mitteilte, fand das Prüfteam 17-mal Überbelegungen (bis zu drei Bewohner zu viel), 18 ungenehmigte Nutzungen oder Umbauten, 14 Brandschutzmängel und dreimal verschimmelte Wände. Die Eigentümer reagierten in der Regel sofort mit Nachbesserungen. Nur in einem Fall wurde die Nutzung verboten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.