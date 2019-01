Kreis streitet über Abschiebungen

Schiffbrüchige aus dem Mittelmeer: An Bord der Boote sind teilweise etwa 500 Personen. Foto: Bundeswehr/Hoder/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In der Debatte um die Aufnahme weiterer Flüchtlinge hat der Kreistagabgeordnete Fabian Wesselmann (Bündnis 90/Grüne) dem Landkreis Cloppenburg überzogene Härte bei der Abschiebung junger Ausländer vorgeworfen.



Landesweit liege Cloppenburg an letzter Stelle bei der Duldung junger Auszubildender, die sonst zur Ausreise verpflichtet wären, sagte er in der Sitzung am Donnerstagabend. Offenbar werde der Ermessensspielraum in der Ausländerbehörde „überhart“ benutzt. Landrat Johann Wimberg stellte sich vor seine Verwaltung. Die Ausländerbehörde arbeite „nach Recht und Gesetz“, die Vorwürfe seien falsch und entbehrten jeder Grundlage, sagte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

