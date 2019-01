Mehrere Verletzte bei Glatteis-Unfällen

Foto: Feuerwehr Bösel

Von Matthias Bänsch



Emstek/Bösel. Bei Glatteis sind bis in die Nacht zu Donnerstag mehrere Unfälle passiert – es gab mehrere Verletzte, darunter eine 22-Jährige aus Bösel, die in Lebensgefahr schwebt.



Wie die Cloppenburger Polizei mitteilte, geriet die junge Frau gegen 22 Uhr auf der Böseler Hauptstraße ins Schleudern. Ihr Smart stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Die Böselerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Insassen des Mercedes – ein 28-Jähriger aus Hatten und ein 25-Jähriger aus Wardenburg – wurden durch den Unfall schwer und leicht verletzt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 54.000 Euro.



Schon am Donnerstagnachmittag sanken die Temperaturen in den Keller. Das sorgte besonders im Bereich der Gemeinde Emstek für spiegelglatte Straßen. Gleich dreimal innerhalb weniger Minuten krachte es im Bereich des Ahlhorner Dreiecks. Ein 69-Jähriger aus Belgien war auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs. Knapp einen Kilometer hinter dem Dreieck geriet sein Subaru ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken. Fünf Minuten später passierte der nächste Unfall in der Gegenrichtung: Ein 58-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Audi. Auch dieser Wagen schleuderte in die Schutzplanken. Zum gleichen Zeitpunkt verlor eine 26-Jährige aus Oldenburg auf der Auffahrt der A29 zur A1 die Kontrolle über ihren Mercedes. Durch die Glatteisunfälle bildete sich ein Stau auf der A29. Hier passierte dann auch noch ein Auffahrunfall. Alle Autofahrer blieben unverletzt. Den Gesamtschaden aller Unfälle schätzt die Polizei auf 49.000 Euro.



Am Abend begann dann eine zweite Unfallserie am Ahlhorner Dreieck. Einsetzender Schneefall hatte erneut für Glätte gesorgt. Ein 29-Jähriger aus Oldenburg geriet gegen 19.30 Uhr mit seinem BMW auf der A29 ins Schleudern und prallte mit dem Wagen in die Mittel- und Außenschutzplanken. Der Mann blieb unverletzt. Knapp eine Stunde später setzte starker Schneefall ein. Der sorgte gegen 20.20 für zwei Unfälle, die zeitgleich passierten. Ein 27-Jähriger war mit seinem Jaguar bei dem Winterwetter offenbar viel zu schnell unterwegs und geriet ins Schleudern. Der Jaguar überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 23-Jähriger aus Bremen einen Lkw am Ahlhorner Dreieck überholen. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle. Der Wagen prallte gegen den Lkw. Auch hier wurde niemand verletzt. Gegen 0.45 Uhr wurde ein weiterer Unfall gemeldet. Auch hier hatte eine 35-Jährige die Glätte unterschätzt und schleuderte mit ihrem Auto beim Fahrbahnwechsel gegen einen Lastwagen. Die Frau wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden der zweiten Unfallserie schätzt die Polizei auf 41.000 Euro.

