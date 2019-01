Landkreis lockt mit Medizin-Stipendien

Gegen Ärztemangel: Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung Fördermaßnahmen für angehende Mediziner beschlossen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Um die medizinische Versorgung auf dem Lande zu sichern, investiert der Landkreis zum ersten Mal in die ärztliche Ausbildung. Der Kreistag hat gestern beschlossen, jährlich fünf Medizinstudenten mit Stipendien zu je 500 Euro zu unterstützen. Und das 75 Monate lang. Auf Initiative von SPD und CDU folgte der Kreistag damit in großer Einmütigkeit dem Beispiel von fünf Nachbarlandkreisen, die bereits mit finanzieller Unterstützung gegen den Ärztemangel kämpfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.