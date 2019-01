Polizei fahndet nach Lkw-Dieben

Fotos: Polizei Bremen

Bakum/Bremen (mab). Wer kennt diese Männer? Mit dieser Frage wenden sich die Ermittler der Polizei in Bremen und Cloppenburg an die Öffentlichkeit. Die beiden Männer sollen mit dem Diebstahl eines Lastwagens in Verbindung stehen. Die Bilder stammen von der Überwachungskamera einer Autobahnraststätte.



Am 22. Mai 2018 verschwand von dort ein Lastwagen. Er tauchte aber schnell wieder auf. Ermittler entdeckten das Gespann in einer Halle in Bakum. Der Laster im Wert von 100.000 Euro wurde sichergestellt. Der Eigentümer der Halle (67 Jahre alt) wurde vorläufig festgenommen.



Offenbar kam die Polizei gerade noch rechtzeitig: Denn am Lkw waren Doublettenkennzeichen, Zulassung und TÜV-Stempel waren gefälscht. Der Tachometer war bereits ausgebaut und der Motor ließ sich nicht mehr mit dem Originalschlüssel zünden. Diese und weitere Hinweise deuteten darauf hin, dass der Lastwagen in Kürze verschwinden sollte, ohne Spuren zu hinterlassen.



In der Bakumer Halle wurden noch weitere Kennzeichen jeweils ohne Zulassungs- und TÜV-Stempel gesichert. Dementsprechend gehen die Ermittler von weiteren Taten aus. Erst nach und nach zeichneten sich laut Polizei die Bewegungen der mutmaßlichen Täter ab. Der gestohlene Lastwagen soll mehrmals zwischen der Halle in Bakum und einer Autobahnraststätte in Harme gependelt sein – warum, ist noch unklar. Auf der Raststätte wurden allerdings die Aufnahmen von zwei Männern und einem verdächtigen weißen Audi gemacht. An dem Audi befanden sich ebenfalls Doublettenkennzeichen.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bremen unter 0421-362 3888 entgegen.

