Zufrieden mit der Zwischenbilanz: OM-Präsident Johann Wimberg (rechts), Vizepräsident Herbert Winkel (links) und OM-Geschäftsführer Jan Kreienborg präsentieren die ersten Ergebnisse. Foto: Kühn

Von Julius Höffmann



Oldenburger Münsterland. Um die besonderen Herausforderungen des Fachkräftemangels will sich der Verbund Oldenburger Münsterland (OM) in Zukunft noch intensiver kümmern. „Wir wollen Renommee und Bekanntheit der Region weiter steigern“, betonte OM-Präsident Johann Wimberg während eines Pressetermins. Ein neues Jobportal für das Oldenburger Münsterland sowie ein digitaler Veranstaltungskalender mit Terminen aus beiden Landkreisen sind erste Projekte, die dabei helfen sollen.



Gleichwohl gibt Wimberg zu bedenken: „Ein neues Marketing ist keine Zauberkiste." Will heißen: Alleine ein neues Logo und ein neuer Internetauftritt reichen nicht aus, um Erfolge nachhaltig zu erzielen.