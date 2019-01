Raser missbraucht Rettungswagen für freie Fahrt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Mit Blaulicht und Martinshorn einmal andere Verkehrsteilnehmer von der Straße fegen. Diese absurde Vorstellung muss ein 27-Jähriger aus Hamburg gehabt haben, als er im Sommer vergangenen Jahres auf der Bundesautobahn A 1 bei Cloppenburg mit seiner aggressiven Fahrweise andere Autofahrer extrem gefährdete.



Am Mittwoch nun verurteilte das Cloppenburger Amtsgericht den Raser aus Hamburger wegen Nötigung im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe von 1050 Euro und zog für mehrere Monate seinen Führerschein ein. Nach einem Einsatz kehrte er zurück. Bei dieser Leerfahrt hätte er weder Blaulicht und Martinshorn nutzen dürfen- tat es aber trotzdem. Zu allem Überfluss zeigte er den bedrängten Autofahrern auch noch den Stinkefinger. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

16.01.2019 | „Abgetauchter“ AfD-Mann verzichtet auf Mandat