„Abgetauchter“ AfD-Mann verzichtet auf Mandat

Von Hubert Kreke



Ramsloh/ Cloppenburg. Nach 18 Monaten „Sendepause“ auf allen politischen Kanälen hat der AfD-Abgeordnete Dirk Büscher aus Ramsloh sein Kreistagsmandat niedergelegt. Der seit Juni 2017 „abgetauchte“ Abgeordnete verzichtete in seinem „Abschiedsbrief“ an den Landkreis ausdrücklich auf eine persönliche Erklärung zu seinen Gründen.



Auch zuvor hatte der Ramsloher auf Nachfragen zu seiner meist unentschuldigten Abwesenheit lediglich auf „private Gründe" verwiesen, ohne näher Stellung zu beziehen. Morgen, Donnerstag, wird sein Mandant an den nachrückenden Wilfried Liers aus Emstek vergeben. Der ehemalige Polizeibeamte erzielte 2016 mit 971 Stimmen das zweitbeste Ergebnis für die AfD im Wahlkreis.