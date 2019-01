Mehr Väter im Kreis beantragen Elterngeld

Kreis Cloppenburg (mt). Leicht angestiegen ist der Anteil an Männern im Landkreis Cloppenburg, die Elterngeld bezogen haben. Von 4026 Menschen waren es 650 Väter, der Anteil 2017 lag somit bei 16,2 Prozent. Das teilt die Krankenkasse IKK classic mit, die sich dabei auf Zahlen vom Statistischen Bundesamt bezieht. 2016 lag er bei 14,5 Prozent, damals waren es 569 Väter von 3935 Elterngeldbeziehenden.



Im Landesvergleich liegt die Zahl jedoch deutlich unter dem Durchschnitt. Demnach haben in Niedersachsen 2017 insgesamt 35781 Väter und 130688 Mütter Elterngeld bezogen. Männer hatten also einen Anteil von 21,5 Prozent.