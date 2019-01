Gemüsefans treffen auf „Fleischfresser“

Schlachtung auf der Bühne: Metzgermeister Max Beck wird am 23. Januar den Besuchern der „Grünen Woche“ in Berlin die Zerlegung fachmännische einer Schweinehälfte demonstrieren und zeigen, wo Schnitzel und Bratwurst herkommen. © Beck

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Ein Zeichen für das „wertvolle Lebensmittel Fleisch“ will der Cloppenburger Verein „Land.Schafft.Werte.“ auf der Grünen Woche in Berlin (18. bis 27. Janaur) setzen. Bei einer Bühnenschau am 23. Januar in der Halle des Erlebnisbauernhofes dreht sich alles um Fleisch. Passend dazu gibt es die Live-Zerlegung einer Schweinehälfte und ein Poetry-Slam zum Thema „Fleisch essen“.



Dazu schreibt der Verein: „Immer mehr vegetarische und vegane Restaurants besiedeln die Hauptstadt, Currywurst war gestern. Hinzu kommt, dass die Vorbehalte auf eine wirtschaftlich ausgerichtete Agrarwirtschaft, gerade im städtischen Bereich, zunimmt. Das Wort ,Massentierhaltung' ist genauso präsent wie die veganen und vegetarischen Restaurants."