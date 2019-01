Unliebsame Themen nicht ausgespart

Weihbischof Theising spart beim traditionellen Neujahrsempfang auch unliebsame Themen nicht aus

„Glücksägens Neijohr“: Weihbischof Wilfried Theising hob das Glas und prostete rund 170 Gästen zu. Foto: Ludger Heuer

Von Ludger Heuer



170 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Kirche und Behörden, kirchlichen Vereine und Verbände konnte Weihbischof Wilfried Theising am Sonntag zum Neujahrsempfang im St. Antoniushaus persönlich begrüßen. In seiner Ansprache ließ der Gastgeber negative und positive Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Ausdrücklich dankte er allen Haupt- und Ehrenamtlichen der Kirche, dass sie ihre Institution trotz aller berechtigter Kritik die Treue gehalten hätten.