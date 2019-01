Öffentliche Hotspots in Barßel, Emstek und Essen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt/höf). 13000 Kommunen aus ganz Europa haben sich beworben, 2800 Städte und Gemeinden wurden ausgewählt, davon 35 aus Niedersachsen, darunter drei aus dem Landkreis: Barßel, Emstek und Essen erhalten von der EU für die Errichtung von öffentlichen Hotspots einen Gutschein in Höhe von jeweils 15000 Euro. „Wo wir im Ort konkrete Standorte schaffen, ist noch nicht ganz klar“, informiert Essens Bürgermeister Heiner Kreßmann auf MT-Anfrage. Darüber würden die Gremien im Februar entscheiden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

