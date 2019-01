Modellprojekt im Kreis weckt Hoffnungen

Bereit für den Einsatz: Marcel Bittroff ist einer von sechs Gemeinde-Notfallsanitätern im Landkreis Cloppenburg. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt. Foto: Matthias Bänsch

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Die sechs Gemeinde-Notfallsanitäter, die seit dem 1. Januar im Landkreis im Einsatz sind, sind ein Bindeglied zwischen Notarzt, Hausarzt, der früheren Gemeindekrankenschwester und dem Krankenhaus. So erklärt Wolfgang Oltmanns, Rettungsdienstleiter des DRK Cloppenburg, das Projekt, das diese Woche offiziell gestartet ist (MT berichtete).



Wichtig ist Oltmanns und Landrat Johann Wimberg zu betonen, dass die Notärzte entlastet und nicht ersetzt werden sollen: „Der Notarzt soll zu echten Notfällen gerufen werden", so Oltmanns. Das Problem: Der demografische Wandel, der Hausärztemangel und der stets wachsende Anspruch der Bevölkerung an den Rettungsdienst hätten in den letzten zehn Jahren zu einer „Explosion" der Einsätze und Kosten geführt.