Jusos wollen Kreis zum sicheren Hafen machen

Foto: Laurin Schmid/SOS Mediterranee/dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die SPD-Jugendorganisation Jusos im Landkreis Cloppenburg setzen sich mit einem Parteitagsbeschluss, der sich an den SPD-Kreisvorstand richtet, sowie mit Briefen an die Kreistagsfraktionen dafür ein, dass der gesamte Landkreis dem Beispiel der Stadt Cloppenburg folgt und sich zum sicheren Hafen erklärt.



Die Kommunen, die sich zu sicheren Häfen erklären, sollen dem Bundesinnenminister Seehofer anbieten, Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen aufzunehmen. Außerdem sollen die Städte Druck bei der Bundesregierung machen, dass diese sich verstärkt für die Bekämpfung von Fluchtursachen einsetzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.