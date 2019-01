Streit schaukelt sich hoch bis zu Morddrohungen

Hitzige Debatte um neue Pflegekammer

Hilfsbereit im Beruf, streitbar im Konflikt: Dass eine Pflegekammer ihre Arbeitsbedingungen verbessern kann, bezweifeln viele Pfleger/innen. Der Vorstand der neuen Institution glaubt an eine große Chance. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Annika L. aus Cloppenburg schrieb an den Ministerpräsidenten persönlich, als die Beitragsrechnung zwei Tage vor Weihnachten in ihrem Briefkasten lag. Die OP-Schwester aus Cloppenburg lehnt die Zwangsmitgliedschaft in der neuen Pflegekammer ab, obwohl die ihren Berufsstand eigentlich aufwerten soll. Aber für einen „Wasserkopf“, der keine neuen Stellen schaffe, werde sie keinen Cent zahlen, ließ Schwester L. ihren Landesvater Stephan Weil wissen.



Dr. Jochen Berentzen aus Cloppenburg, der dem Kammervorstand angehört, beklagt eine vergiftete Atmosphäre. „In der Geschäftsstelle sind inzwischen sogar anonyme Gewalt­androhungen eingegangen", berichtet er.