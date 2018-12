Abgeschaltet: Analoges Fernsehen vor dem Aus

Vodafone stellt in den Kreisen Cloppenburg und Vechta auf digital

Analoges Ende: Die Abschaltung erfolgt am 5. Februar. Symbolfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die analogen TV- und Radiosender beim Anbieter Vodafone werden am 5. Februar in den Kreisen Cloppenburg und Vechta größtenteils abgeschaltet. „Die Volldigitalisierung schafft Platz für Gigabit-Geschwindigkeiten und zukünftige TV-Angebote in HD“, teilt das Unternehmen offiziell mit. Mit dem digitalen Empfang gebe es eine bessere Bild- und Tonqualität, dafür wird ein Digital-Receiver, der in vielen Flachbildfernsehern schon verbaut ist, benötigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.