30-Jähriger verstirbt bei Unfall

Symbolfoto: dpa

Großenkneten/Cloppenburg (her). Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es an Heiligabend in Großenkneten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-Jähriger aus Cloppenburg gegen 23:35 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs.



In Höhe des Efeuweges kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dort prallte er gegen einen in einer Parkbucht abgestellten Sattelzug. Der Autofahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz darauf verstarb.



Am PKW sowie am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.