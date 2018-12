Vogelschutz an Radde bleibt ohne Wirkung

Unter Schutz: Entlang der Radde in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta geht der Bestand an Brutvögeln zurück. Daran ändern auch die Schutzmaßnahmen der Landkreise und der Bauern nichts. Foto: Julius Höffmann

Kreis Cloppenburg (hek/erk). Im EU-Vogelschutzgebiet „Niederungen der Süd- und Mittelradde" geht der Bestand an Brutvögeln trotz aller bisherigen Maßnahmen zum Erhalt zurück. Das räumen die Kreisverwaltungen Cloppenburg und Emsland übereinstimmend ein. Der Rückgang betreffe aber nicht nur dieses Schutzgebiet, sondern sei an vielen Orten zu beobachten.