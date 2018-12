Dorfentwicklung: Dreiländereck ist aufgenommen

Eine starke Gemeinschaft: Hoheging, Kellerhöhe und Bürgermoor haben in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie zusammen eine Menge auf die Beine stellen können. Dazu ist jetzt wieder Gelegenheit. Foto: Thomas Vorwerk

Hoheging (erk). Eine gute Nachricht für die Dörfergemeinschaft Hoheging, Kellerhöhe, Bürgermoor. Das so genannte Dreiländereck an den Schnittstellen der Gemeinden Garrel und Emstek sowie der Stadt Cloppenburg ist in die Dorfentwicklung aufgenommen worden. Konkret heißt das, dass man in den kommenden Jahren mit erheblichen Fördermöglichkeiten bei unterschiedlichen Projekten rechnen kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.