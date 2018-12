Kreis bietet Kontrolleuren TBC-Test an

Tuberkulose: Ein Arzt zeigt einen Fall anhand eines Röntgenbildes. Foto: Fischer/dpa

Von Hubert Kreke und Matthias Niehues. Einen Schnelltest auf Lungentuberkulose bietet der Landkreis Cloppenburg seinen rund 150 Fleischkontrolleuren und mehr als 70 Tierärzten nach dem Tod eines rumänischen Schlachtarbeiters nun auf Wunsch an. Aus medizinischer Sicht bestehe kein Infektionsrisiko für die Kreismitarbeiter, betonte Landrat Johann Wimberg erneut. Die Zahl der „latent TBC-positiven“ Schlachtarbeiter hat sich unterdessen auf 60 erhöht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.