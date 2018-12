Projekt schärft Bewusstsein beim Einkauf

Keine Heilung ohne Plastik: Der Großteil an Medikamenten ist nur mit Kunststoffverpackungen zu bekommen. Foto: Haedke

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Es ist geschafft: Drei Wochen lang habe ich plastikfrei eingekauft, zumindest weitestgehend. Es war ein interessantes Projekt, das Thema beschäftigt viele Menschen. Auch das Bewusstsein in meinem näheren Umfeld ist dabei durchaus gewachsen.



In der letzten Woche bin ich jedoch erneut an Grenzen gestoßen. Nachdem auch mich die Erkältungswelle mit etwas Halsschmerzen gestreift hatte, war ich auf der Suche nach Linderung. Doch weder Arzneimittel, noch einfache Hustenbonbons gibt es plastikfrei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.