Betrüger nutzen am Telefon wirklich jede Masche

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mab). Die Polizei spricht von einer regelrechten Welle von betrügerischen Anrufen im Oldenburger Münsterland. Demnach klingelten am Donnerstagnachmittag die Telefone von ahnungslosen Bürgern in Cloppenburg, Löningen, Garrel, Lohne und Dinklage. Zumindest sind diese Fälle der Polizei gemeldet worden.



Ziel der Anrufer waren immer betrügerische Absichten. Dabei nutzten die Täter unterschiedliche Maschen, um die angerufenen Bürger übers Ohr zu hauen – teilweise wurde eine finanzielle Notlage vorgetäuscht. In anderen Fällen meldete sich ein angeblicher Verwandter, der von einem Unglücksfall berichtete, oder ein angeblicher Polizeibeamter, der vor Einbrechern warnte und anbot, etwaige Wertgegenstände oder Bargeld sicher zu verwahren.



Wie die Polizei am Freitag berichtete, sind all diese Tricks sogar miteinander kombiniert worden, um die Angerufenen weiter zu verunsichern. Es brachte zum Glück nichts: Nach ersten Erkenntnissen sind die Betrüger nirgendwo erfolgreich gewesen. Damit dies auch so bleibt, warnt die Polizei: Bei derartigen Anrufen sollte man besonders vorsichtig und misstrauisch sein und im Zweifelsfall die echte Polizei anrufen.

