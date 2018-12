Tuberkulose:Ein Schlachter ist gestorben

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kreke



Emstek/Essen. Die Welle der Tuberkulose-Erkrankungen unter osteuropäischen Wanderarbeitern hat ein erstes Todesopfer gefordert. Der Landkreis Cloppenburg bestätigte gestern, das ein rumänischer Arbeiter, der im Vion-Schlachthof in Westeremstek gearbeitet hat, inzwischen gestorben ist. Drei weitere infizierte Rumänen werden ärztlich versorgt. Auch in Essen haben nach Recherchen der MT Tuberkulose-Kranke im Schlachthof gearbeitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.