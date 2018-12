Einbrecher steigen in Kindergärten ein

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). In der Nacht zu Mittwoch sind Einbrecher in gleich drei Kindergärten im Landkreis Cloppenburg eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, liegen die Tatorte in Molbergen, Barßel und Markhausen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Demnach sind die Einbrecher in den Molberger Kindergarten an der Straße Hinter dem Dweracker zwischen 19 Uhr und 3.10 Uhr eingestiegen. Die Zimmer wurden durchwühlt, gestohlen wurde wohl nichts.



In Barßel wurde der Einbruch in den Kindergarten an der Hafenstraße am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr entdeckt. Auch hier verschwanden die Täter ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. In Markhausen fanden die Einbrecher Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Einbruch in den Kindergarten an der Straße „An der Schule“ passierte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen 7 Uhr. In allen Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise unter 04471/18600 oder im Nordkreis unter 04491/93160.

