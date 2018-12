Dating-Portal: Statt Liebe drohen Hiebe

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kreke



Vechta/Cloppenburg. Der flotte Flirt auf dem Dating-Portal endete mit einer handfesten Enttäuschung: Als der Cloppenburger (21) am vereinbarten Treffpunkt in Vechta das erst 16-jährige Mädchen aus dem Internet zum ersten Mal treffen sollte, stand ihm der angebliche Onkel drohend gegenüber. Statt Liebe sollte es am Nikolaustag Hiebe setzen – es sei denn, der Cloppenburger würde finanzielle Buße tun. Jetzt büßt der vermeintliche „Onkel“ selbst.



Wegen des Verdachts der räuberischer Erpressung sitzt der mutmaßliche Erpresser (20)aus Vechta hinter Gittern. Die Polizei nahm ihn bei einer fingierten Verabredung am vergangenen Montag fest. Weil gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag, sitzt er jetzt in der Justizvollzugsanstalt und wartet auf seinen Prozess. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.