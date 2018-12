Musikschule baut das Netzwerk im Kreis aus

Symbolfoto: dpa

Landkreis Cloppenburg (mt). Die Kreismusikschule stellt sich für die Zukunft auf. 2019 wird der Startschuss gegeben für einen Zukunftsplan, der unter anderem vorsieht, dass neben der Hauptstelle in Cloppenburg drei Nebenstellen errichtet werden. Zudem soll das Profil als Kompetenzzentrum für musikalische Bildung im Landkreis Cloppenburg weiter ausgebaut werden.



Der Aufbau der Nebenstellen beginnt im kommenden Jahr in Ramsloh am Laurentius-Siemer-Gymnasium, 2020 wird in Friesoythe im Anbau des alten Polizeigebäudes eine Nebenstelle eingerichtet und 2021 im Zuge der Umbaumaßnahmen am Copernicus-Gymnasium in Löningen.