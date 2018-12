Hartz IV: Initiative überprüft Bescheide

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt/kre) Für Tausende von Menschen im Kreis Cloppenburg wird Weihnachten ein ganz bescheidenes Fest. „Hartz-IV-Beziehern fehlt einfach das Geld, um einen Tannenbaum oder Geschenke für die Kinder zu kaufen“, meint Hans-Jürgen Reglitzki aus Lastrup. „Weit über 10000 Menschen leben unter der Armutgrenze“, schätzt der Sprecher der Erwerbslosen-Initiative „Gegenwind“.



Bis zum 31.Dezember des Jahres können alle Leistungsbezieher Überprüfungsanträge stellen, wenn sie ihren Bescheid für fehlerhaft halten. Sie können alle Bescheide ab dem Leistungsdatum 1. Januar 2017 anfechten. Dabei müssen auch die Gründe für den Überprüfungsantrag genannt werden.



Hilfe bei der Überprüfung voran bietet die Erwerbslosen-Initiative bei zwei Sprechstunden heute, Dienstag, und am Dienstag, 18. Dezember, von 9 bis 13 Uhr in der Soestenstr. 10 (Seiteneingang im Büro des DGB). Dort gibt es auch Vordrucke. (Rückfragen per E-Mail: Gegenwind@email.de). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.