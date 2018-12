Ein neuer Blickwinkel täte der CDU gut“

Spannend: (von links) Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn treten an. Foto: her

Von Julius Höffmann



Cloppenburg/Hamburg. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer als „Mini-Merkel“ bezeichnet wird, „steigt bei mir der Blutdruck rapide an“. Marlies Hukelmann aus Löningen hat für die herabsetzende Beschreibung der Kandidatin um den CDU-Vorsitz keinerlei Verständnis. AKK unterscheide sich in vielerlei Hinsicht von der noch amtierenden Chefin und „ist klug genug, eigene Akzente zu setzen“. Marlies Hukelmann gehört zu den sieben Delegierten aus dem Landkreis Cloppenburg, die am Freitag eine(n) neue(n) CDU-Vorsitzende(n) in Hamburg wählen. Drei von ihnen sind noch unschlüssig, wen sie wählen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.