Frau im Zug nach Oldenburg sexuell belästigt

Symbolfoto: Bundespolizei

Oldenburg (mab). Eine 33-jährige Frau ist offenbar während der Zugfahrt von Cloppenburg in Richtung Oldenburg von einem Mann sexuell belästigt worden. Wie die Bundespolizei Bad Bentheim am Donnerstag mitteilte, ist ein Verdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der Vorfall soll am späten Mittwochnachmittag im Zug 82323 der Nordwestbahn passiert sein. Die 33-jährige saß im ersten Waggon auf einem Zweier-Sitz direkt am Fenster.



Plötzlich habe ein 38-Jähriger, bei dem es sich laut Polizei um einen Georgier handelt, neben der Frau Platz genommen. Zunächst habe er sich nach der Uhrzeit erkundigt. Direkt danach soll er seine Hand auf den Oberschenkel der Frau gelegt haben, um dann mit der Hand langsam aufwärts zu streichen. Die 33-Jährige sprang nach eigenen Angaben sofort auf und wechselte den Platz.



Am Hauptbahnhof in Oldenburg angekommen, informierte die Frau eine Streife der Bundespolizei. Die Beamten konnten den 38-Jährigen an der Bushaltestelle auf dem Bahnhofsvorplatz ausfindig machen und festnehmen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann nicht betrunken. Gegen ihn wurden Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder etwaig weitere belästigte Personen können sich an die Polizei unter 0441/218380 wenden.