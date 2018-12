27.000 Menschen drohen Mini-Renten

Gewerkschaft NGG warnt vor Altersarmut im Landkreis Cloppenburg

Stütze im Alter: Der Großteil der Rentner ist auf die gesetzliche Rente angewiesen. Foto: NGG

Kreis Cloppenburg (mt). Dem Landkreis Cloppenburg droht Altersarmut – in einem größeren Ausmaß als bislang angenommen. Das befürchtet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Rund 27000 Arbeitnehmer im Kreis Cloppenburg würden – so, wie sie heute arbeiten – nur eine Rente unterhalb der staatlichen Grundsicherung bekommen. Und das, wenn sie nach 45 Berufsjahren in den Ruhestand gingen. Das sind 36 Prozent aller Beschäftigten im Kreis. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

