Fahrgäste müssen mit weiteren Zugausfällen rechnen

Foto: MT-Archiv

Kreis Cloppenburg (mab). Die Nordwestbahn hofft, so schnell wie möglich wieder Routine in den Zugverkehr bringen zu können. Wie bereits berichtet, mussten wegen einer Krankheitswelle unter den Lokführern mehrere Zugverbindungen gestrichen werden.



Am Dienstag ist die RE18 mit der Abfahrtszeit 12.59 Uhr in Oldenburg betroffen „Am Mittwoch und Donnerstag entspannt sich die Lage etwas. Wie es am Wochenende aussieht, können wir noch nicht einschätzen“, erklärte Sprecher Steffen Högemann auf Anfrage der MT. Nach wie vor werde versucht, dass so wenige Verbindungen wie möglich ausfallen oder ein Busersatzverkehr angeboten werden kann. Das sei aber nicht immer möglich.



Högemann empfiehlt daher allen Fahrgästen, sich auch noch in den kommenden Tagen online unter nordwestbahn.de über etwaige Ausfälle zu informieren.