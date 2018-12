Polizei und Behörden kontrollieren Shisha-Bars

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mab). Am vergangenen Samstag sind Shisha-Bars im Oldenburger Münsterland kontrolliert worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind dabei gleich mehrere Verstöße festgestellt worden.

Zwischen 23 Uhr und 0.30 Uhr haben vier Shisha-Bars in den Kreis Cloppenburg und Vechta unerwarteten Besuch bekommen. An der Aktion beteiligt waren neben den Beamten der Polizei auch Mitarbeiter der Ordnungsämter der Kreis Cloppenburg und Vechta, Beamte der Zollämter Osnabrück und Oldenburg und Mitarbeitern des Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg.



Festgestellt wurden Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, das Nichtraucherschutzgesetz und gegen die Sofortmeldepflicht. In einer Bar besteht der Verdacht auf illegale Beschäftigung. Es wurden aber auch gesundheitliche Gefahren in den Bars festgestellt: In einer der vier Bars war die Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft zu hoch. Der Spitzenwert aller Messungen lag bei 143 ppm. Gesetzlich ist eine Arbeitsplatzkonzentration von 30 bis 60 ppm vorgeschrieben.



Die Ergebnisse sind für die Polizei nun Anlass genug, um die Bars weiterhin zu kontrollieren. "Uns ist es wichtig, dass sich die Menschen in unserer Region sicher fühlen. Durch die sehr gute Zusammenarbeit aller Behörden und regelmäßigen Kontrollen, kommen wir diesem ein wenig näher", erklärte Polizeidirektor Walter Sieveke am Montag. Gleichzeitig werden „Personen aus der Anonymität“ geholt, „ um gegebenenfalls gegen kriminelle Machenschaften vorgehen zu können“, teilte die Polizei weiter mit.

