Lokführer krank: Nordwestbahn streicht Verbindungen

Symbolfoto: Hermes

Oldenburger Münsterland (mab). Wer mit der Nordwestbahn nach Oldenburg oder Osnabrück fahren will, sollte sich besser vorher im Internet informieren. Denn die Nordwestbahn muss zum wiederholten Male einige Verbindungen streichen oder durch Busse ersetzen. Hintergrund ist eine Krankheitswelle unter den Lokführern des Unternehmens. „Leider konnte nicht für alle Verbindungen ein Ersatzverkehr eingerichtet werden“, teilte das Unternehmen mit. Man arbeite aber daran, dass so wenige Züge wie möglich ausfallen müssen.



Betroffen ist allerdings die RE18 Osnabrück-Oldenburg-Wilhelmshaven. Der Zug um 12.59 Uhr fiel komplett aus. Ebenso die Verbindung um 15.01 von Osnabrück. Hier wird ein Busnotverkehr von Essen bis Oldenburg eingerichtet. Die NWB 82326 fällt am Montag ebenfalls aus. Es wird ein Busnotverkehr von Oldenburg bis nach Cloppenburg eingerichtet. Betroffen sind auch andere Verbindungen. Erst am Freitag mussten kurzfristig mehrere Verbindungen gestrichen werden.

Link zum Artikel: Aktuelle Infos zum Zugverkehr

