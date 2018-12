CDU kündigt Entlastung für Kommunen an

Hans Götting (© Thomas Vorwerk)

Kreis Cloppenburg (mt). Die CDU-Kreistagsfraktion will im kommenden Jahr die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entlasten. Die Mehrheitsfraktion beantragt, die sogenannte Kreis­umlage um weitere zwei Punkte zu senken. Das entspricht einer Entlastung der Kommunen um zirka 3,9 Millionen Euro, teilt Kreisvorsitzender Hans Götting (Foto) nach Abschluss der Haushaltsberatungen mit.