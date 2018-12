Stephan Witte ist Unternehmer des Jahres 2018

Geehrt als Unternehmer des Jahres: Stephan Witte (links) mit Laudator Uwe Bartels. Foto: M. Niehues

Oldenburger Münsterland (gab). Jens Lübbehusen, Markus Kenter, Stephan Witte und Günter Zerhusen heißen die diesjährigen Preisträger des Unternehmerpreises Oldenburger Münsterland. Bei der feierlichen Preisverleihung im Rahmen des 16. Unternehmerabends Oldenburger Münsterland, die das erste Mal im Rasta Dome Vechta stattfand, war die festlich geschmückte Eventhalle am Freitag mit 400 Gästen aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik ausverkauft.



Als Unternehmer des Jahres 2018 wurde Stephan Witte, Geschäftsführer der Kampsen GmbH & Co. KG in Cloppenburg, geehrt. Der Preis wurde ihm von Uwe Bartels, Vorsitzender des Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger Münsterland, überreicht. In den vergangenen 17 Jahren hat er die Kampsen-Gruppe vom Handwerksunternehmen zum Industriebetrieb umgebaut. Heute beliefert die Firma Discounter, Großverbraucher und den Lebensmitteleinzelhandel europaweit mit Fleischwaren. Unter seiner Führung stieg die Zahl der Mitarbeiter von 35 auf rund 250.



