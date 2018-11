CDU-Mitglieder spüren wieder Lust auf Politik

Cloppenburger vor Ort: Thomas Henke sowie Manuel und Max Tepe machten sich ein Bild bei der Regionalkonferenz (von links). Foto: Hermes

Kreis Cloppenburg (her). Sechs Tage noch, dann haben die CDU-Delegierten die Wahl. Sie können sich zwischen Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn entscheiden. Zahlreiche Parteimitglieder aus dem Kreis Cloppenburg machten sich ein Bild der drei Kandidaten bei der Regionalkonferenz in Bremen. Die MT war im Bus mit dabei.



„Eins ist klar, wir können mit allen Drei zufrieden sein“, sagt Manuel Tepe aus Cloppenburg. Egal, wie die Wahl ausgeht, ihm sei nicht Angst und Bange. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

