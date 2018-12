Plastikfrei: Wenig Chancen bei Zahnpasta

Vorher - Nachher: Im Vergleich zur Vorwoche hat sich mein Verpackungsmüll deutlich reduziert. Foto: her

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Wie selbstverständlich ging der Griff am Montagmorgen zum Haarspray. Doch das Utensil aus der Zeit vor dem Plastikfrei-Projekt ist ja tabu. Also noch einmal den Kopf waschen und mit einer Haarpracht zur Arbeit, die man nicht zwingend als Frisur bezeichnen kann.



Die ersten Tage habe ich schon gebraucht, um mich an die plastikfreie Zeit zu gewöhnen. Unter anderem bin ich von Kaffee auf Tee umgestiegen, da die Beutel in einem Pappkarton verpackt sind. Beim Toilettenpapier musste ich auf die Online-Bestellung zurückgreifen, vor Ort bin ich nicht fündig geworden. Nun gibt es eine Variante aus Bambus, die ebenfalls in Pappe verschickt wird. Die Umstellung auf Zahnputztabletten kommt für mich aber nicht in Frage. Probleme gibt es auch bei Nudeln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.