Pulver entdeckt: Polizei evakuiert Bank (Update)

Foto: M. Niehues

Damme (mab). Großeinsatz bei der Volksbank in Damme: Dort haben Mitarbeiter einen Umschlag geöffnet. In dem befand sich eine bislang unbekannte weißliche Substanz. Daraufhin wurden umgehend Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei ließ die Bank räumen, das Areal wurde außerdem großräumig abgesperrt.



Nach Informationen dieser Zeitung wurden Terrorspezialisten des Landeskriminalamtes Hannover angefordert. Die Substanz wurde im Eiltempo in einem Speziallabor untersucht: Das Ergebnis: Es handelt sich um „handelsübliches Haushaltspulver“, wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte. Dementsprechend waren die Mitarbeit zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Sie wurden, während das Pulver untersucht wurde, vorsorglich medizinisch betreut.



Einen ähnlichen Vorfall hat es erst vor zweieinhalb Monaten in Vechta gegeben. Am 12. September tauchte dort ebenfalls ein Umschlag mit weißem Pulver auf. Auch in diesem Fall musste das Gebäude geräumt werden. Wenige Stunden später durften die Mitarbeiter der Poststelle aufatmen – das Pulver war harmlos. Ob es einen Zusammenhang mit dem heutigen Vorfall gibt, ist unklar. Die polizeilichen Ermittlungen haben bislang noch nicht zum Absender des Briefes an die Arbeitsagentur in Vechta geführt.