Kinder malen Weihnachtsbild für MT-Titel

Schwere Aufgabe: Im vergangenen Jahr wählte die MT-Jury mit Sandra, Lina und Nicole (von links) aus der Vielzahl der tollen Kunstwerke die drei Siegerbilder aus. Foto:MT-Archiv

Heiligabend haben kleine Künstler bei uns ihren großen Auftritt: Denn wer das schönste Bild malt, kommt auf die Seite eins der MT! Und zwar nicht nur oben oder unten: Das Siegerbild wird die komplette Titelseite schmücken.



Die MT-Redakteure dürfen Pause machen und Kinder sorgen am Montag, 24. Dezember, für eine bunte und künstlerisch kreative erste Seite der Heiligabend-Augsabe. Also: Buntstifte raus, den Tuschkasten aktiviert oder die Ölfarben angerührt: Ab heute sind der Fantasie der kleinen Künstler keine Grenzen gesetzt.



Nur zwei Bedingungen sind dabei zu beachten, die ganz wichtig sind: Das Bild sollte hochformatig sein, also mit der schmalen Seite nach oben, damit es auch tatsächlich die ganze Zeitungsseite ausfüllen kann. Und es sollte natürlich ein Weihnachtsmotiv mit möglichst kräftigen und leuchtenden Farben sein.



Welches Motiv es ist, das bleibt natürlich dem Ideenreichtum der Mädchen und Jungen überlassen. Kleiner Tipp: Der Nikolaus befindet sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits auf der Rückreise, er wird‘s also nicht auf den Titel schaffen können. Aber es gibt unendlich viele alternative Motive aus der Weihnachtsgeschichte. Kinderaugen erkennen oft mehr als andere – wir sind gespannt auf die Ergebnisse!

Mitmachen dürfen alle Mädchen und Jungen bis 14 Jahre.



Die Bilder können uns per Mail (redaktion@mt-news.de) oder per Post geschickt werden (nicht so oft knicken): Münsterländische Tageszeitung, Stichwort: MT-Weihnachtsbild, Lange Straße 9 - 11, 49661 Cloppenburg. Die Bilder können auch in den MT-Geschäftsstellen in Cloppenburg, Löningen und Friesoythe einfach abgegeben werden. Nicht vergessen, den Namen, das Alter, die Adresse und die Telefonnummer auf die Rückseite zu schreiben.



Erfahrungsgemäß werden uns eine Vielzahl wunderschöner selbst gemalter Bilder erreichen. Eine Jury aus Mitarbeitern der MT trifft die bestimmt sehr schwierige Entscheidung. Wir werden aber nicht nur das Siegerbild veröffentlichen.



Auf weiteren Seiten unserer Weihnachtsausgabe und in unserer online-Bildergalerie werden viele Werke der kleinen Künstler zu sehen sein. Einsendeschluss ist Montag, 17. Dezember.