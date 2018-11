Weihnachtsmärkte lassen Diebe frohlocken

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Der Besuch eines Weihnachtsmarkts gehört für viele im Advent einfach mit dazu - leider auch für Taschendiebe. Während die Besucher an den zahlreichen Ständen stöbern oder sich angeregt bei einem Glas Glühwein unterhalten, schlagen die Diebe blitzschnell zu. Im letzten Jahr wurden deutschlandweit 127.376 Taschendiebstähle angezeigt, es entstand ein Schaden von 41,3 Millionen Euro. Und sie schlagen auch im Landkreis zu. Die Cloppenburger Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an den Cloppenburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr.



Durch einen aufmerksamen Polizeibeamten in Freizeit konnte damals eine auswärtige und einschlägig bekannte Diebin, die überörtlich agiert, auf frischer Tat überführt werden (MT berichtete). „Die Taschendiebe suchen ganz gezielt die Enge auf den Märkten. Einer lenkt dann das Opfer ab, der Zweite stiehlt die Beute und ein Dritter nimmt das Diebesgut an sich und entschwindet damit im Gedränge", sagt Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.



In dem Gedränge zwischen den Weihnachtsmarktständen rücken Diebe oft unangenehm dicht an das Opfer heran, bis es sich ärgerlich abwendet und dadurch eine umgehängte Tasche oder die Geldbörse in der Manteltasche quasi „griffbereit“ anbietet. Innerhalb weniger Sekunden sind Brieftasche, Kreditkarte oder das Handy verschwunden.



Die Diebe sind meist nur schwer ausfindig zu machen, wenn sie nicht gerade auf frischer Tat ertappt werden - zumal die Opfer den Verlust häufig erst später bemerken und darum auch keinen Täter beschreiben können.



Beliebt ist auch der Drängel-Trick: Ein Dieb rückt unangenehm dicht an das Opfer heran, bis es sich ärgerlich abwendet und dadurch eine umgehängte Tasche oder die in der Manteltasche befindliche Geldbörse quasi "griffbereit" anbietet.



Die Polizei gibt hilfreiche Tipps, wie sich die Besucher vor dem Griff in die Tasche schützen können.



• Nehmen Sie bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

• Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen

• Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

• Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

• Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

• Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die

• Zange" genommen werden.

• Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

• Sollten Ihnen Zahlungskarten abhanden gekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, z. B. telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.

